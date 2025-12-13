В Пензе и области устраняют последствия снежной бури

В Пензенской области более 60 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Из-за непогоды без электричества остались 61 тыс. жителей Пензенской области. В регионе ведутся восстановительные работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, сильный шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрыва линий электропередач. Мельниченко уточнил, что по состоянию на 8:00 мск, в 11 муниципальных образованиях региона обесточены более 23 тысяч домов — отключение затронуло 61 тысячу местных жителей. Без света остались микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная, уточнил он.

Губернатор также сообщил, что в области работают около 40 аварийных бригад, которые устраняют последствия непогоды.

Сложная обстановка наблюдается и на дорогах региона: порывистый ветер сносит противогололедную смесь, что стало причиной множества ДТП. Местные СМИ со ссылкой на ГАИ сообщают о массовой аварии на трассе Тамбов — Пенза. По словам очевидцев, столкнулись более 20 машин.

