На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пензе и области устраняют последствия снежной бури

В Пензенской области более 60 тыс. человек остались без света из-за непогоды
true
true
true
close
Telegram-канал «Пенза Новости»

Из-за непогоды без электричества остались 61 тыс. жителей Пензенской области. В регионе ведутся восстановительные работы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, сильный шквалистый ветер и мокрый снег стали причиной обрыва линий электропередач. Мельниченко уточнил, что по состоянию на 8:00 мск, в 11 муниципальных образованиях региона обесточены более 23 тысяч домов — отключение затронуло 61 тысячу местных жителей. Без света остались микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная, уточнил он.

Губернатор также сообщил, что в области работают около 40 аварийных бригад, которые устраняют последствия непогоды.

Сложная обстановка наблюдается и на дорогах региона: порывистый ветер сносит противогололедную смесь, что стало причиной множества ДТП. Местные СМИ со ссылкой на ГАИ сообщают о массовой аварии на трассе ТамбовПенза. По словам очевидцев, столкнулись более 20 машин.

Ранее синоптик рассказал, что снежный покров в московском регионе не долежит до Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами