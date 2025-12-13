Разбившаяся на трассе М-12 фура под Казанью парализовала движение автомобилей

Под Казанью разбившаяся на трассе М-12 фура парализовала движение в сторону Москвы

Разбившаяся фура на трассе М‑12 под Казанью парализовала движение в сторону Москвы, сообщает life.ru.

«По словам очевидцев, фуру развернуло на обледеневшей дороге. О пострадавших информации нет», — сообщает портал.

В «Автодоре» сообщили, что Ииз-за ДТП нет движения на 1249 км М-12 «Восток» в сторону Москвы. Организован съезд на 1252 км М-12 в сторону Москвы.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее на ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии.