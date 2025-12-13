«Мне жаль, что они возвращаются»: чемпионка мира о российских лыжниках

Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Эмма Рибом призналась, что сожалеет из-за допуска российских спортсменов на международную арену. Ее слова приводит iSport.cz.

«Честно говоря, я была удивлена, когда на прошлой неделе в Тронхейме узнала, что, возможно, кто-то из них будет стартовать. Мне жаль того, что происходит на Украине. Мне кажется, это уже давно стало обыденностью. Поэтому мне жаль, что было принято это решение и русские возвращаются», — заявила она.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Они заявлены на спринт этапа Кубка мира в Давосе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее норвежский лыжник осудил допуск россиян на международные старты.