Более двух десятков машин столкнулись в Пензенской области

В Пензенской области произошло ДТП с участием более 20 автомобилей

Массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств произошло в Пензенской области. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что машины столкнулись в районе 271-го километра автодороги «Тамбов — Пенза». На этом фоне сотрудники надзорного ведомства организовали проверку работы лиц, ответственных за содержание данной трассы.

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», — говорится в публикации.

Из нее следует, что на основании результатов проверки специалисты примут комплекс мер, направленных на устранение нарушений и предотвращение инцидентов на дороге.

