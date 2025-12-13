На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Более двух десятков машин столкнулись в Пензенской области

В Пензенской области произошло ДТП с участием более 20 автомобилей
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Массовое ДТП с участием более 20 транспортных средств произошло в Пензенской области. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что машины столкнулись в районе 271-го километра автодороги «ТамбовПенза». На этом фоне сотрудники надзорного ведомства организовали проверку работы лиц, ответственных за содержание данной трассы.

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», — говорится в публикации.

Из нее следует, что на основании результатов проверки специалисты примут комплекс мер, направленных на устранение нарушений и предотвращение инцидентов на дороге.

11 декабря легковая машина Kia Rio врезалась в автомобиль скорой помощи в городе Дзержинске в Нижегородской области. Как рассказали очевидцы, в результате ДТП пострадала вся бригада медиков. Более того, травмы получили водитель иномарки и ребенок, которого на машине скорой помощи везли в больницу.

Ранее на видео попало, как игнорирующий ПДД пешеход угодил под колеса автомобиля в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами