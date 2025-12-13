Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на фасадах

Россиянам может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за размещение новогодних гирлянд на фасадах домов, окнах или в подъездах при нарушении требований пожарной безопасности. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он пояснил, что ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, которая устанавливает наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности — от предупреждения до административного штрафа в указанном размере.

При этом Машаров отметил, что прямого запрета на размещение гирлянд с внешней стороны окон или на фасадах в российском законодательстве нет. Однако, если для их установки требуется сверление стен, монтаж кронштейнов или иное вмешательство в конструкцию фасада, такие работы подлежат обязательному согласованию с управляющей компанией или ТСЖ.

Эксперт рекомендовал оформлять согласие в письменном виде, чтобы избежать возможных претензий со стороны соседей или управляющей организации. В противном случае он посоветовал размещать гирлянды внутри помещений — на окнах или балконах, что не может повлечь ответственность.

По словам Машарова, штраф возможен только в случае, если по жалобе соседей или заявлению управляющей компании сотрудники МЧС выявят нарушение правил пожарной безопасности. В ходе проверки инспекторы проводят осмотр и при наличии оснований возбуждают административное производство. Поводом для этого может стать, в частности, использование гирлянд, не предназначенных для эксплуатации на улице.

