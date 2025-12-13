На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на фасадах

Адвокат Машаров: штраф до 15 тыс. рублей грозит за опасные новогодние гирлянды
true
true
true
close
Al More/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за размещение новогодних гирлянд на фасадах домов, окнах или в подъездах при нарушении требований пожарной безопасности. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он пояснил, что ответственность предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, которая устанавливает наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности — от предупреждения до административного штрафа в указанном размере.

При этом Машаров отметил, что прямого запрета на размещение гирлянд с внешней стороны окон или на фасадах в российском законодательстве нет. Однако, если для их установки требуется сверление стен, монтаж кронштейнов или иное вмешательство в конструкцию фасада, такие работы подлежат обязательному согласованию с управляющей компанией или ТСЖ.

Эксперт рекомендовал оформлять согласие в письменном виде, чтобы избежать возможных претензий со стороны соседей или управляющей организации. В противном случае он посоветовал размещать гирлянды внутри помещений — на окнах или балконах, что не может повлечь ответственность.

По словам Машарова, штраф возможен только в случае, если по жалобе соседей или заявлению управляющей компании сотрудники МЧС выявят нарушение правил пожарной безопасности. В ходе проверки инспекторы проводят осмотр и при наличии оснований возбуждают административное производство. Поводом для этого может стать, в частности, использование гирлянд, не предназначенных для эксплуатации на улице.

Ранее были названы новогодние украшения, из-за которых водителей могут лишить прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами