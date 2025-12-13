Великобритания, помогая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России, приближает войну с ней. Об этом написал в соцсети X журналист Томас Фази.

Таким образом он прокомментировал статью британского издания Independent о том, что Британия не хочет вооруженного конфликта с Россией, но в случае, если столкновение начнется, Лондон сможет победить.

По словам Фази, «помимо смехотворно ложного заявления», совершенно ясно, что именно Лондон усиливает напряженность в отношениях с Москвой, а не наоборот.

Более того, по словам журналиста, Великобритания уже активно участвует в ракетных ударах и атаках беспилотников по российской территории, что делает перспективу полномасштабной войны вполне реальной, независимо от того, что происходит.

Фази добавил, что думать, будто Лондон может одержать победу в военном противостоянии с Россией, которая обладает самым большим ядерным арсеналом в мире, очень глупо.

Ранее в Британии заявили, что тень войны стучится в двери Европы.