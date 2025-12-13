Стало известно о давлении Трампа на Зеленского

Bild: Трамп оказывает сильное давление на Зеленского, чтобы тот пошел на уступки

Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его пойти на уступки в ходе переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в настоящее время переговоры по урегулированию на Украине ведутся наиболее интенсивно с начала 2022 года. Стратегия Трампа, как обращают внимание журналисты, может состоять в использовании внутреннего политического ослабления Зеленского после коррупционного скандала.

Одним из самых чувствительных вопросов остается Донбасс, который Зеленский не хочет отдавать, говорится в сообщении. К другим вопросам обсуждения относятся гарантии безопасности для Украины, восстановление городов и потенциальное использование замороженных в Европе активов России.

Ожидается, что Киев примет мирный план до католического Рождества (25 декабря). Что касается вопроса активов РФ, то страны Европейского союза и США расходятся во мнениях по этому поводу, резюмирует газета.

Ранее сообщалось, что Трамп готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО.