Ночные удары ВС России по Одессе назвали беспрецедентными по масштабам

На Украине назвали ночную атаку по Одессе самой мощной за время конфликта

Ночная воздушная атака российской армии на Одессу стала самой мощной в области с момента начала военного конфликта. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале, ссылаясь на украинского военного эксперта Александра Коваленко.

По мнению эксперта, перед российскими военнослужащими поставили цель «вырубить энергетику по всей области». Система противовоздушной обороны (ПВО), как указал Коваленко, показала свою проблему — уязвимость с моря.

Позднее атаку признали самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины.

Тем временем украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге Украины.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции. По его словам, большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.