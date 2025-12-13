МАГАТЭ сообщило о полном прекращении электроснабжения на ЗАЭС

Гросси: ЗАЭС была полностью обесточена в 12-й раз с начала СВО

Электроснабжение Запорожской АЭС ночью было прервано из-за боевых действий. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Запорожская АЭС ночью временно потеряла все внешнее электропитание из-за широкомасштабных военных действий, оказавших влияние на электросети», — сообщил Гросси.

Он добавил, что это 12-й подобный инцидент с начала СВО. По его данным, в настоящее время электроснабжение станции восстановлено.

Прошлое отключение произошло утром 6 декабря.

13 декабря сообщалось, что ремонтная кампания на Запорожской АЭС, которая длилась в течение 2025 года, завершается успешно, все плановые работы выполнены в полном объеме.

18 октября Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС для ремонта поврежденных линий электропередачи. Станция находилась без внешнего электроснабжения с 23 сентября. В ноябре в «Росатоме» заявили о стабилизации ситуации с электроснабжением на АЭС. До сих пор ВСУ продолжают обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что такой ситуации, как на ЗАЭС, не было за все время работы атомных станций.