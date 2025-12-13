Эрдоган обсудит с Трампом мирный план по Украине

Эрдоган заявил о планах после встречи с Путиным обсудить с Трампом Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила канцелярия Эрдогана, передает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан находится в постоянном контакте с американской стороной по украинскому вопросу. Сам президент также периодически проводит телефонные переговоры с лидерами заинтересованных стран.

«После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим», — сказал турецкий лидер.

В ходе состоявшихся переговоров с Путиным Эрдоган в очередной раз заявил о поддержке Турцией мирных усилий. Политики также детально рассмотрели все вопросы, включая инициативу Европейского союза конфисковать российские замороженные активы.

Турецкий лидер отметил, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом по прекращению конфликта на Украине и что в этом контексте республика готова принимать у себя переговоры в любом формате.

Помимо Украины, Путин и Эрдоган обсудили на встрече в Ашхабаде ситуацию вокруг Палестины и Сирии, а также обстановку на Южном Кавказе.

