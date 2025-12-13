Электроснабжение в Запорожской области восстановили после ударов ВСУ

Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Запорожье после ударов ВСУ

Электроснабжение в Запорожской области, нарушенное из-за ударов ВСУ, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации», — написал он.

До этого Балицкий сообщил, что в результате атаки украинских сил в нескольких населенных пунктах региона было нарушено электроснабжение. По его информации, электричество пропало в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов. Губернатор также предупредил о рисках повторных ударов ВСУ, что осложняет возможность проведения восстановительных работ.

Утром 13 декабря Минобороны РФ сообщило о перехвате более 40 беспилотников над российскими регионами в течение ночи. Больше всего БПЛА — 28 аппаратов — было сбито над Саратовской областью.

