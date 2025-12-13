На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Электроснабжение в Запорожской области восстановили после ударов ВСУ

Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в Запорожье после ударов ВСУ
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Электроснабжение в Запорожской области, нарушенное из-за ударов ВСУ, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение населенных пунктов Запорожской области полностью восстановлено. Благодарю энергетиков за слаженную работу и за оперативное устранение аварийной ситуации», — написал он.

До этого Балицкий сообщил, что в результате атаки украинских сил в нескольких населенных пунктах региона было нарушено электроснабжение. По его информации, электричество пропало в ряде сел Токмакского, Михайловского и Васильевского муниципальных округов. Губернатор также предупредил о рисках повторных ударов ВСУ, что осложняет возможность проведения восстановительных работ.

Утром 13 декабря Минобороны РФ сообщило о перехвате более 40 беспилотников над российскими регионами в течение ночи. Больше всего БПЛА — 28 аппаратов — было сбито над Саратовской областью.

Ранее на Запорожской АЭС рассказали о результатах ремонтной кампании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами