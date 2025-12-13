Эрдоган высказался об инцидентах с танкерами в Черном море

Эрдоган: Черное море не нужно использовать как арену для сведения счетов

Черное море не должно использоваться в качестве арены для сведения счетов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Все нуждаются в безопасности судоходства в Черном море, это необходимо обязательно обеспечить», — подчеркнул турецкий лидер.

Днем 12 декабря в порту Одессы загорелось грузовое судно. МИД Турции призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине после удара российских Вооруженных сил по судну в порту Черноморска Одесской области.

В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии, следовавший в Новороссийск, был поврежден украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции. Спустя неделю он оказался всего в одной морской миле от болгарского побережья, где понадобилась спасательная операция. Болгарские морские власти сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позже экипаж из 10 человек обратился с просьбой об эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венгрия обратилась к Украине из-за ударов по танкерам в Черном море.