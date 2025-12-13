Мужчина 25 дней держал школьницу в плену и насиловал

В Индии мужчина похитил школьницу и насиловал ее в течение 25 дней

Полиция Индии поймала подозреваемого в похищении 17-летней девушки. Об этом сообщает Mumbai Now.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 21-летний мужчина похитил несовершеннолетнюю в штате Уттар-Прадеш, затем привез ее в Мумбаи, где насиловал. Позже они поехали в город Пуна, где девушка также подвергалась надругательству. Всего в плену у молодого человека она провела 25 дней.

Семья пострадавшей тем временем подала заявление о пропаже. При этом отец предполагал, что его дочь может находиться у этого молодого человека.

«Начав расследование, полиция сформировала несколько групп для поиска девушки», – сообщается в публикации.

Полицейским удалось найти школьницу и освободить. Подозреваемого арестовали.

До этого в США молодой человек похитил девушку с места аварии и дважды изнасиловал. Сначала он заметил ее в ресторане и настойчиво предложил оплатить счет. По пути домой американка попала в ДТП, с места которого ее и похитили. После надругательства она обратилась в полицию.

Ранее в США мать инсценировала похищение дочери-инвалида, чтобы преподать ей урок.