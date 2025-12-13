Фанаты в Индии устроили погром на стадионе из-за Месси

Индийские фанаты устроили погром на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте, вместимость которого составляет 70 000 зрителей. Об этом пишет издание The Guardian.

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе «Солт-Лейк», Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену.

Фанаты были недовольны такой организацией и начали громить стадион, забрасывать поле бутылками.

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три он выиграл в «ПСЖ».

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси обновил мировой рекорд, став чемпионом MLS.