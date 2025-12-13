На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские войска пытались прорваться на северную окраину Красноармейска

МО: ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались прорваться на северную окраину Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района Шевченко на северную окраину города Красноармейск», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По данным Минобороны России, при отражении атаки ВС РФ украинская армия лишилась трех танков и до 20 мотоциклов, а также потеряла более 60 украинских военнослужащих.

Тем временем командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что Красноармейск и Гуляйполе в Запорожской области «пали».

2 декабря министерство обороны России сообщило, что военнослужащие страны завершили зачистку Красноармейска от бойцов ВСУ. Как рассказали в ведомстве, в сражениях за город участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее российские подразделения начали бои за центр Гуляйполя.

