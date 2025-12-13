Италия выступила против конфискации замороженных активов РФ

Италия поддержала Бельгию, Мальту и Болгарию, выступив против плана Евросоюза (ЕС) по отправке Украине замороженных активов РФ. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, Италия совместно с Мальтой и Болгарией подготовили заявление, в котором призвали Еврокомиссию (ЕК) не изымать замороженные активы России, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear.

Накануне пресс-служба Банка России объявила о подаче иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

До этого агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.