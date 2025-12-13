В Кривом Роге произошло отключение объектов критической инфраструктуры

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области ночью случилось аварийное отключение электричества на всех объектах критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

«Ночью произошло аварийное отключение от электричества по высоковольтным линиям всех объектов», — написал он.

В данный момент энергоснабжение частично восстановлено.

Днепропетровская область сейчас находится в красной зоне энергооповещения, что обозначает высокий уровень угрозы и сложную ситуацию с электроснабжением.

В ночь на 12 декабря сообщалось о взрывах в городе Павлограде Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что украинские системы ПВО не справляются с перехватом российских ракет.