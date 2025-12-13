В Госдуме рассказали, как миллениалы, зумеры и поколение альфа встретят Новый год

Миллениалы будут встречать Новый год в кругу семьи под «Иронию судьбы» или кино про Гарри Поттера, а поколение альфа выберет концерты и ярмарки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Традиции у всех поколений разные. Миллениалы, скорее всего, будут встречать праздник в кругу друзей и семьи уже как старшее из молодых поколений. На экране — традиционные фильмы и сериалы с новогодней атмосферой, например «Ирония судьбы», «Операция «Ы», кино про Гарри Поттера или «Властелин колец». Тем, кто помладше, — зумерам — интересно встречать праздник своей компанией, создавать особенное пространство вместе с ровесниками. С одной стороны, они погружены в цифру, а с другой, им интересно взаимодействовать с реальным миром через квесты, домашние вечеринки, комфортную и уютную атмосферу событий», — сказал Толмачев.

Он отметил, что зумеров отличает внимание к духовному и культурному наследию России — они с удовольствием открывают его для себя и переосмысливают.

«Для поколения альфа важно предвкушение праздника, ритуалы, которые хорошо смотрятся как офлайн, так и онлайн, например концерты, мастер-классы, праздничные ярмарки — пространства, где ярко, увлекательно и вместе с тем полезно. Младшее поколение воспитывалось в условиях непрерывного информационного потока, а поэтому очень требовательно к тому, чему уделить свое время: все не успеть, поэтому нужно выбрать только лучшее», — обратил внимание Толмачев.

