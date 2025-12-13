Свыше миллиона абонентов на Украине остались без света

Более миллиона абонентов остаются без света на Украине из-за повреждений на объектах критической инфраструктуры в ночь на 13 декабря. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов», — написал он.
По информации Клименко, в Одесской и Николаевской областях в данный момент «самая сложная ситуация с электроснабжением».
До этого украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области на юге Украины.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в городе без электроснабжения остались все тяговые подстанции. По его словам, большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения.
12 декабря «ДТЭК Одесские электросети» сообщил, что в Одессе часть абонентов останется без электроснабжения более чем на трое суток.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия должна дойти до пляжей Одессы.