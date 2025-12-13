Украинский генерал «болтнул лишнего» о ситуации в Красноармейске и Гуляйполе

Командующий управлением штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Манько сообщил, что Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области «пали». Об этом в своем Telegram-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, украинский генерал опубликовал в социальных сетях «пропитанный обидой пост». Блогер предположил, что именно из-за обиды Маньков позволил себе «болтнуть лишнего».

«А именно то, что политическое руководство Украины никак не решится сказать своему населению — Покровск пал! И еще «инсайд» — Гуляйполе пало!» — уточнил Подоляка.

При этом он обратил внимание, что в Гуляйполе еще остаются формирования ВСУ. Но, по мнению блогера, они «уже приговорены». Подоляка выразил уверенность, что находящиеся в населенном пункте украинские солдаты либо будут ликвидированы, либо сдадутся в плен.

2 декабря министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны завершили зачистку Красноармейска от бойцов ВСУ. Как рассказали в ведомстве, в сражениях за город участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее российские подразделения начали бои за центр Гуляйполя.