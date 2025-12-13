Россия вышла на первое место по импорту бананов из Эквадора

Россия за январь – октябрь этого года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции. Об этом РИА Новости сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов Acorbanec Ричард Саласар.

По его данным, объем поставок бананов в Россию за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российский рынок пришлось 20,01% всего экспорта эквадорских бананов. Далее следуют США с долей 11,99%, Нидерланды — 7,32%, Турция — 5,41% и Германия — 4,84%.

Саласар пояснил, что росту спроса способствовала ситуация на мировом рынке. Из-за неблагоприятных климатических условий в Восточной Азии и ряде стран Латинской Америки предложение бананов сократилось, что привело к снижению объемов производства. При стабильном спросе это вызвало дисбаланс и рост спотовых цен. По его оценке, средняя цена за последнее время увеличилась более чем на $10, что подтолкнуло многие рынки, включая российский, к наращиванию закупок.

Он добавил, что сложившаяся ценовая конъюнктура, вероятно, сохранится в ближайшее время. При этом, как уточнил Саласар, около 70% бананов Россия закупает по долгосрочным контрактам, и лишь 30% — по спотовым ценам.

В целом экспорт бананов из Эквадора за январь – октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок, что на 3,86% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

