Российский военный рассказал, как жители Северска в ДНР помогали бойцам ВС РФ

Минобороны: жители Северска указывали военным ВС РФ на места расположения ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Жители Северска в Донецкой народной республике (ДНР) указывали российским бойцам на места расположения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившихся в городе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира взвода Вооруженных сил РФ с позывным «Тис».

«[Гражданские] рассказывали, где сидят украинцы. Помогали, показывали [на их позиции]», — сказал мужчина на видео, которое журналистам предоставило министерство обороны РФ.

По его словам, жители Северска ждали российских военнослужащих и помогали им, чем могли. В том числе они оказывали первую помощь раненым, предоставляли им еду, воду и укрытие.

Как отметил «Тис», к текущему моменту бойцы ВС РФ на 100% зачистили город от украинских солдат. В то же время командир взвода не исключил, что в подвалах еще могут прятаться два или три военных ВСУ.

12 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю военнослужащие страны взяли под контроль восемь населенных пунктов в четырех регионах. В частности, подразделения «Южной» группировки войск выбили ВСУ из Северска и Червоного в ДНР.

Ранее российское министерство обороны показало кадры из Северска.

СВО: последние новости
