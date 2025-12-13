На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что Трамп разводит «пламя большой войны»

Депутат Журавлев: Трамп сам создает угрозу третьей мировой из-за ситуации на Украине
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп изображает из себя миротворца, хотя именно он «разводит пламя большой войны». Так в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал на заявления главы Белого дома о риске третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине.

«Трамп, конечно, всегда утверждает, что украинский конфликт — это война Байдена, но надо помнить, что первым именно он сам в свой первый президентский срок начал снабжать американским оружием киевский режим. Дал ему, что называется, почувствовать западную поддержку, расцвести и расправить крылья. Теперь Трампу нравится изображать из себя миротворца. Но, опять же, США по-прежнему, хоть и в гораздо меньших объемах, переправляют на Украину свою военную технику, и наверняка ее наведение не обходится без американских специалистов. Получается, одной рукой президент Соединенных Штатов разводит пламя большой войны, а другой пытается его затушить — не уверен, что такую деятельность можно назвать миротворческой. Хотя такое давление нас не может не радовать», — сказал Журавлев.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую. По его словам, США не хотят такого развития событий.

Ранее Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами