В Госдуме заявили, что Трамп разводит «пламя большой войны»

Президент США Дональд Трамп изображает из себя миротворца, хотя именно он «разводит пламя большой войны». Так в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отреагировал на заявления главы Белого дома о риске третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине.

«Трамп, конечно, всегда утверждает, что украинский конфликт — это война Байдена, но надо помнить, что первым именно он сам в свой первый президентский срок начал снабжать американским оружием киевский режим. Дал ему, что называется, почувствовать западную поддержку, расцвести и расправить крылья. Теперь Трампу нравится изображать из себя миротворца. Но, опять же, США по-прежнему, хоть и в гораздо меньших объемах, переправляют на Украину свою военную технику, и наверняка ее наведение не обходится без американских специалистов. Получается, одной рукой президент Соединенных Штатов разводит пламя большой войны, а другой пытается его затушить — не уверен, что такую деятельность можно назвать миротворческой. Хотя такое давление нас не может не радовать», — сказал Журавлев.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может перерасти в третью мировую. По его словам, США не хотят такого развития событий.

Ранее Трамп пообещал помочь Украине с гарантиями безопасности.