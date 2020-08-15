Патриарх Кирилл призвал власть и народ Белоруссии к диалогу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал белорусский народ и власти республики к диалогу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Святейший патриарх в эти дни молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Республике Беларусь, установлении мира и доверия, исцелении всех пострадавших», — написал представитель РПЦ.

Кроме того, патриарх выразил надежду на то, что епископат и духовенство Белорусской православной церкви внесут важный вклад в дело примирения.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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