В России выявили еще 5 061 случай коронавируса

В России за прошедший день выявлен 5 061 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели еще 6 447 человек, умерли 119.

Всего коронавирус подтвердили у 917 884 жителей России, выздоровели 729 411 пациентов, скончались 15 617.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 21 млн, за все время от коронавируса умерли более 750 тыс. человек.

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