Первый в мире атлас по COVID-19 представили в России

В России представили первый в мире атлас патологической анатомии по новому типу коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения (НИИОЗММ ДЗМ).

В разработке атласа также принимали участие эксперты из Москвы. Карта была выпущена на русском и английском языках.

Ознакомиться с атласом, который получил название «Патологическая анатомия COVID-19», можно на сайте НИИОЗММ ДЗМ, а также «в авторитетных электронных медицинских библиотеках мира».

На атласе представлены разные органы и ткани, подвергшиеся патологическим изменениям в результате заражения COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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