Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение по проведению проверок по фактам задержаний граждан на акциях протеста. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1».

Председатель верхней палаты Парламента Наталья Кочанова также отметила, что более тысячи ранее задержанных были отпущены. Их, по ее словам, обязали не принимать участие в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетних задержанных отдели родителям под расписки.

Кроме того, она призвала «прекратить самоуничтожение» и «разрушение» того, что было создано «за годы независимости» Белоруссии.

«Очевидно, всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным», — добавила Кочанова.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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