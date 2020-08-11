Все районные суды Москвы получили сообщения о «минировании»
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Все районные суды Москвы получили от неизвестного источника сообщения о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб полиции.
По его словам, в настоящее время в зданиях судов проводятся проверки.
Волна «минирований» в разных городах России длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также медучреждения. Пока угрозы не подтверждались.
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