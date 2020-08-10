Журналистка перестала чувствовать ногу после ранения во время митингов в Минске
Журналистка издания «Наша Нива» Наталья Лубневская ранена в ногу на Кальварийской улице в Минске, пишет Telegram-канал Onliner.
Как рассказал главный редактор издания «Наша Нива», пострадавшую журналистку везут в больницу. Она утверждает, что не чувствует ногу.
По данным TUT.BY, на улицах был замечен, как предполагается, военный спецназ.
«Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни», — передает издание.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.
«Газета.Ru» в текстовой онлайн-трансляции следит за развитием событий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У посольства Белоруссии в Москве началась акция протеста
— Twitter сообщает о помехах в Белоруссии