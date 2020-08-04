Сотни людей получили ранения в результате взрыва в Бейруте

В результате мощного взрыва в Бейруте в городском порту сотни людей получили ранения, сообщает Al Arabiya.

Министр здравоохранения Ливана также подтвердил наличие большого числа раненых.

Взрывом повреждено большое количество зданий во многих районах города, выбиты стекла.

Многие люди на улицах получили ранения битым стеклом.

Также сообщается об обрушении некоторых зданий, где под завалами могут находиться люди.

Взрыв произошел днем 4 августа в порту Бейрута. Точные данные о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.

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