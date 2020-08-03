Названо число россиян, которые сталкивались с домогательствами на работе

ВЦИОМ показал результат опроса о том, сколько россиян сталкивались с домогательствами на работе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, согласно исследованию, с домогательствами на работе сталкивались 9% граждан России, а грубые шутки в свой адрес слышали 12% опрошенных.

Кроме того, 5% участников опроса отметили, что им приходилось отвергать предложение руководителя вступить в интимную связь, при этом у 1% это привело к увольнению.

Также 97% человек заявили, что не подвергались изнасилованию на работе, а остальные отказались отвечать.

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