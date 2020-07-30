Задержанных в Белоруссии граждан РФ подозревают в подготовке массовых беспорядков

Задержанных в Минске граждан России подозревают в подготовке массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

Ведомство указывает, что были взяты под стражу 33 российских гражданина, сотрудники частной военной компании Вагнер, проживавшие на территории санатория «Белорусочка» в Минском районе.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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