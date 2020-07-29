В Россию в этом году придут новые штаммы гриппа, от которых население еще не прививали

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году в Россию придет такой грипп, от которого жители страны раньше не прививались. Об этом она сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

По ее словам, Роспотребнадзор впервые начал отслеживать и оценивать заболеваемость гриппом летом.

Попова призвала россиян делать прививки от гриппа в связи с новыми рисками грядущего эпидсезона.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что привиться от гриппа должны как минимум 60% россиян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Это не грипп: врач назвал отличия симптомов COVID-19

— Минздрав рекомендует россиянам сделать прививки от гриппа и пневмококка

— Голикова: привиться от гриппа должны не менее 60% жителей России