На Камчатке туристка погибла при восхождении на вулкан

На Камчатке 50-летняя женщина погибла при восхождении на вулкан Горелый, пишет РЕН.

Отмечается, что туристка внезапно потеряла сознание, после чего сотрудники МЧС оперативно доставили на место врача. Тем не менее женщину не удалось спасти.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Следователи проводят проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Камчатке с сентября начнет работу мобильный технопарк

— На севере Камчатки пропали три рыбака

— Крыховяк опубликовал фотографию с путешествия по Камчатке