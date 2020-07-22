В мире выявлено свыше 15 млн случаев заражения COVID-19

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за время пандемии получили свыше 15 млн человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

При этом число летальных исходов составляет 622 355 пациентов.

Кроме того, от коронавирусной инфекции излечились 9 185 784 человека.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 5 402 376 граждан, в тяжелом состоянии находятся 63 644 пациента.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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