В мире выявлено свыше 15 млн случаев заражения COVID-19
Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 за время пандемии получили свыше 15 млн человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
При этом число летальных исходов составляет 622 355 пациентов.
Кроме того, от коронавирусной инфекции излечились 9 185 784 человека.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 5 402 376 граждан, в тяжелом состоянии находятся 63 644 пациента.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Япония объявила о рекордном приросте заболевших COVID-19
— В Минздраве объяснили причину повторного заражения COVID-19
— Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд