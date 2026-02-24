Размер шрифта
Обвиняемого в коррупции экс-замглавы Росгвардии оставили под арестом до лета

РИА Новости: суд продлил арест экс-замглавы Росгвардии Стригунова до 31 мая
Алексей Майшев/РИА Новости

Экс-замглавы Росгвардии Виктор Стригунов останется под стражей до 31 мая. Срок его ареста продлил 235-й гарнизонный военный суд на закрытом заседании, сообщает РИА Новости.

Дело в отношении генерал-полковника в отставке было возбуждено по нескольким тяжким статьям, включая злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и три эпизода получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Столичный военный суд отправил Стригунова в СИЗО еще в июле 2025 года, одновременно наложив арест на его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году Стригунов, контролировавший многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание реализовать проект, несмотря на существовавшие ограничения. В итоге объект так и не был завершен, а ущерб государству превысил 2 млрд рублей.

Кроме того, по версии СК, в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителей коммерческих структур взятки на сумму свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы.

Ранее, в начале октября 2025 года, Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал 925 млн рублей с вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главу регионального управления капитального строительства Алексея Сошникова, трех бизнесменов и двух фирм. Соответчиком по делу был привлечен и Стригунов. Иск был связан с незаконным обогащением при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, уроженцем которой и является бывший высокопоставленный офицер.

Ранее экс-замглавы Карелии обвинили во взяточничестве на сумму свыше 30 млн рублей.

 
