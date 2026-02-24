Размер шрифта
Китай может поставить Ирану противокорабельные ракеты

Reuters: Иран и Китай готовят сделку по поставке ракет CM-302
AP

Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет на фоне угрозы ударов со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, контракт на поставку китайских ракет CM-302 практически согласован, однако стороны пока не определили сроки передачи вооружений.

«Развертывание этих ракет значительно повысит ударные возможности Ирана и создаст угрозу для военно-морских сил США в регионе», — говорится в публикации.

Агентству Reuters стало известно, что переговоры между Ираном и Китаем о закупке ракетных систем, начавшиеся «как минимум два года назад», резко ускорились после войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года.

Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако американская администрация настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован отсутствием военного решения для Ирана.

 
