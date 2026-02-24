Размер шрифта
В Раде назвали единственный вариант для встречи Путина и Зеленского

Нардеп Костенко: Путин и Зеленский встретятся в случае передачи территорий России
Reuters/РИА Новости

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна лишь в случае подписания документов о передаче территорий России, но такой сценарий невозможен. Его слова приводит УНИАН.

Нардеп скептически отнесся к информации о том, что в скором времени возможна встреча глав России и Украины.

«Разве что при условии, что мы ему все отдадим, и они встретятся только для того, чтобы это скрепить подписью. Но в ситуации, когда у Украины четкая позиция, что мы не отдаем России свои территории и не признаем их российскими, такая встреча в ближайшее время для меня маловероятна и нереалистична», — сказал Костенко.

После состоявшихся в Женеве трехсторонних переговоров РФ, США и Украины Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон требуют, чтобы Киев вывел войска с территории Донбасса ради урегулирования конфликта. Также 17 февраля политик подчеркнул, что Киев готов обсуждать вывод войск из Донбасса, если Россия отступит на сопоставимое расстояние.

Но уже через несколько дней Зеленский рассказал в интервью «Би-би-си», что Украина не будет выводить войска с подконтрольной части территории Донбасса, поскольку это расколет общество и не остановит конфликт с РФ.

Ранее Каллас не увидела «оптимизма» в переговорах между Россией и Украиной.
 
