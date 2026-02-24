Над Россией сбили 79 БПЛА. Военная операция, день 1462-й

8:08

❗Ухудшение отношений между Киевом и Будапештом может привести к нехватке денег на финансирование ВСУ и банкротству Украины уже к апрелю, пишет Mandiner.

«Украина в ужасном положении, у государства к апрелю не останется ни гроша», — говорится в публикации.