Стало известно, в каких условиях живет Додобоня, пойманная после скандала с курьером

Курьер, которого уволили из «Додо» в Челябинске, рассказал, как живет спасенная собака по кличке Додобоня. Его слова приводит Ural Mash.

По словам молодого человека, на данный момент животное находится в приюте. На опубликованных кадрах заметно, как собака прячется в небольшой будке.

Сейчас она находится в хороших условиях, но не вышла «позировать», так как испытывает стресс из-за переезда на новое место.

Известно, что в новые руки она попадет не сразу. Сначала она пройдет курс социализации, затем ей подберут владельцев.

«Забрать ее себе вызывались неравнодушные люди со всей России», – сообщается в публикации.

В приюте животное оказалось после резонансной истории. Как рассказал бывший курьер, его уволили из челябинской пиццерии после того, как он якобы нарушил запрет начальства и укрыл пледом собаку, которая периодически приходила к заведению.

По словам представителей «Додо», доставщика планировали уволить еще до инцидента. Они также пообещали оплатить содержание и лечение животного.

Ранее основатель «Додо» заявил, что его ресторан станет pet-friendly после истории с Додобоней.