Сегодняшний снегопад в Москве — последний в феврале

Метеоролог Шувалов: в марте в Москве еще выпадет снег
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве в феврале больше не будет снегопадов, сегодняшний в календарной зиме — последний. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшний снегопад — последний в феврале, а в марте ожидать снег стоит. Когда он будет в марте, сказать пока сложно, потому что поначалу будут небольшие осадки смешанного характера с примесью дождя. С 28 февраля и в начале марта ожидается потепление, температура постепенно повысится до +1°C…+3°C тепла. Что касается снегопадов, то этот снегопад в календарной зиме последний, и он по интенсивности слабее, чем тот, который прошел 19-20 февраля. Тогда выпало от 20 до 28 миллиметров осадков. Сейчас ожидается максимум 5-10 миллиметров осадков в Москве и Подмосковье. Так что снежный покров еще подрастет, а потом постепенно, к началу марта, начнет снижаться», — сказал Шувалов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Лепс в своем Telegram-канале сделал прогноз, что в среду, 25 февраля, в Москве может быть побит рекорд по уровню снежного покрова.

Он считает, что вероятность обновления рекорда по высоте сугробов — 65 сантиметров — достаточно велика.

Ранее метеоролог рассказала о потеплении в Москве в первый день весны.

 
