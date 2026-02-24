«Перешли в режим оптимизации»: Семак о сокращении бюджета «Зенита»

Тренер «Зенита» Семак: мы действительно перешли в некий режим оптимизации

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о сокращении бюджета команды и отметил, что все обязательства перед футболистами выполняются в полном объеме. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Клуб выполняет все обязательства перед игроками. Наверное, есть оптимизация, как и у большинства клубов. Насколько знаю, мы действительно перешли в некий режим оптимизации», — отметил он.

Впервые информацию об урезании бюджета в «Зените» озвучил глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко 8 декабря. 13 числа работающий в клубе Андрей Аршавин подтвердил эту информацию.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

