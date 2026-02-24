Врач рассказала, эффективны ли магний и мелатонин при бессоннице

Магний снижает уровень стресса, снимает тревогу, тогда как мелатонин помогает быстрее заснуть и регулирует циркадные ритмы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Медведева.

«Магний и мелатонин эффективны при бессоннице, но важно понимать разницу. Магний помогает, если вы не можете уснуть из-за тревоги, навязчивых мыслей или беспокойных ног. Он расслабляет нервную систему. Прием магния не привязан ко времени — его можно выпить утром, в обед или вечером. Мелатонин («гормон сна») помогает, если сбит режим (вы поздно ложитесь) или при возрастной бессоннице (после 50-60 лет). Он не успокаивает, а лишь дает сигнал мозгу, что пора спать. Его лучше всего принимать за час или два до сна. При тревоге он бесполезен. Если бессонница длится дольше 2-3 недель и сопровождается апатией или сильной тревогой, это может быть признаком более серьезных нарушений, требующих осмотра специалиста», — пояснила Медведева.

До этого врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов рассказал, что недостаток сна может негативно повлиять на здоровье сердца и сосудов, нарушить естественные механизмы восстановления организма и повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

