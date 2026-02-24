Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Дело завели после того, как в Дербенте нашли годовалую девочку без признаков жизни

В Дербенте завели дело после обнаружения девочки без признаков жизни в коляске
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Дербенте завели уголовное дело после того, как полицейские обнаружили годовалую девочку без признаков жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения ребенка без признаков жизни. Предварительно, у девочки было истощение.

Инцидент произошел на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный». При проверке документов у 40-летней женщины полицейские нашли в ее прогулочной коляске годовалую девочку без признаков жизни. По предварительным данным, мать сообщила, что она голодала, как и ее ребенок.

Женщину задержали. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначена экспертиза.

Ранее младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери в Челябинской области.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!