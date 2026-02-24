Российские компании изменили тактику для поставок нефти в Китай

Bloomberg: Россия перегружает нефть на очень большие танкеры для поставок в КНР

Российские компании изменили тактику поставок нефти в связи с необходимостью перенаправить потоки топлива из Индии в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические компании Vortexa и Kpler.

В публикации отмечается, что компании начали задействовать крупнотоннажные танкеры третьего класса (Very Large Crude Carrier). До этого большая часть топлива поставлялась покупателям из Индии на небольших судах.

Путь до Китая занимает больше времени, что приводит к дефициту танкеров. Временно решить эту проблему позволяет перевалка груза в Красном море, отмечается в публикации.

Также большие танкеры лучше подходят для длительного хранения топлива в море, если на него не удастся быстро найти покупателя.

По данным агентства, новая тактика дает возможность резко нарастить доставку нефти из портов европейской части России в китайские.

До этого сообщалось, что после отказа Индии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая начали активно покупать нефть из России.

Ранее в Госдуме усомнились, что Индия прекратила закупать российскую нефть.