Россиянин украл в магазине 28 шоколадок и раздал их детям

В Севастополе мужчина украл 28 шоколадок в магазине и раздал их детям

В Севастополе 23-летний мужчина украл шоколад, а затем стал раздавать его детям. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в супермаркете, расположенном в Гагаринском районе. Ранее неоднократно судимый местный житель захотел выпить алкоголь, но денег на его покупку у него не оказалось.

Он отправился в магазин вместе с приятелем, не посвященным в его планы, и в отделе сладостей спрятал под куртку 28 плиток шоколада. Товарищ попытался остановить его, но злоумышленник проигнорировал просьбу и, не оплатив товар, вышел из магазина. Часть похищенного вор продал прохожим, а на вырученные деньги купил алкоголь и выпил в одиночестве. Оставшиеся шоколадки он раздал детям.

Однако все действия грабителя попали на камеры видеонаблюдения — участковый опознал в нем местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ — грабеж, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

