«Лондон приближает ядерную войну». Британия готовится к возможному размещению войск на Украине

В Великобритании сообщили о появлении штаб-квартиры многонациональных сил для подготовки к отправке войск стран «коалиции желающих» на Украину. Также Лондон анонсировал новые меры поддержки Киева. Насколько эти решения будут эффективны и действительно ли европейские военные появятся в зоне СВО, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

«Британия с вами»

Спустя четыре года после начала специальной военной операции Соединенное Королевство усиливает поддержку Украины, оказывая новую военную и гуманитарную помощь. При этом в Лондоне особо подчеркивается, что оборона Украины – это безопасность Великобритании .

Правительство Соединенного Королевства объявляет о дополнительной поддержке Украины, поскольку премьер-министр Кир Стармер созывает встречу «коалиции желающих» с президентом Франции Эммануэлем Макроном после их январского заявления с украинским лидером Владимиром Зеленским о намерении Великобритании разместить британские войска в Украине, как только будет обеспечен мир.

Как сказано в документе, в составе этих многонациональных сил на Украине функционирует штаб из 70 человек , а подготовка вооруженных сил Великобритании финансируется правительством этой страны на сумму £200 млн .

Премьер-министр Кир Стармер в связи с четырехлетием начала военных действий на Украине сказал: «…Наше послание украинскому народу простое: Британия с вами, она сильнее, чем когда-либо. Именно поэтому мы объявляем о новой поддержке сегодня и будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Несмотря на весь шум в мировых делах сегодня, эта война остается самой острой проблемой нашего времени. Возникает вопрос о том, сохранится ли свобода Украины и Европы. Наш общий ответ однозначен. Россия не выигрывает эту войну. Они не выиграют эту войну. Мы будем на стороне Украины до установления справедливого и прочного мира и далее»

Пакет поддержки

£20 млн на экстренную энергетическую поддержку для защиты и ремонта энергосистемы и обеспечения дополнительных генерирующих мощностей – то есть устранения ущерба, причиненного ударами России этой зимой, и обеспечения безопасности энергосистем Украины на будущую зиму. Таким образом, общая сумма британской поддержки украинской энергетики с начала конфликта уже превысила £490 млн.

£5,7 млн на оказание гуманитарной помощи прифронтовым общинам. Великобритания стала крупнейшим донором Украинского гуманитарного фонда в 2025 году.

Медицинское наставничество. Высококвалифицированные команды британских военных хирургов, медсестер и физиотерапевтов обучают украинских клиницистов в Украине. Они сопровождают украинские бригады, занимающиеся сложной хирургией на поле боя, опираясь на опыт Великобритании в области травматологии и травм военного времени, чтобы помочь украинским военнослужащим вернуться к выполнению военных обязанностей или восстановить свою гражданскую жизнь.

Обучение экипажей вертолетов. Украинские пилоты сейчас проходят подготовку на авиабазе Великобритании, чтобы стать инструкторами по обучению пилотированию вертолетов. Это первый случай, когда Британия предложила Украине обучение инструкторов-вертолетчиков . Выпускники будут обучать следующее поколение украинских военных летчиков, помогая Украине в обороне.

Министр обороны Джон Хили заявил: «…Великобритания как никогда решительно настроена поддерживать Украину. Вместе с союзниками мы увеличиваем военную помощь Украине и будем усиливать давление на Владимира Путина».

Кроме того, ранее Соединенное Королевство выделило £500 млн на противовоздушную оборону Украины, включая передачу легких многоцелевых ракет (LMM, Lightweight Multirole Missile), произведенных в Белфасте, предназначенных для поражения российских беспилотников.

Martlet или легкая многоцелевая ракета (LMM) представляет собой изделие класса «поверхность-воздух», разработанная компанией Thales Air Defence Limited (TADL) для Великобритании. Она названа в честь мифической птицы из английской геральдики, которая никогда не садится на землю, — сойки. Ракета сравнительно небольшая: масса – 13 кг, длина – 1,3 м, диаметр – 76 мм, размах крыльев – 260 мм, масса боевой части – 3 кг.

А что со штабом?

Если с передачей вооружения и военной техники Украине со стороны Великобритании все более или менее понятно, то вопросы к так называемому штабу из 70 человек есть, и немалые.

Пока нет ясности — так этот штаб сформирован или нет? Если сформирован, то где находится? В чем конкретно заключаются его функции? Опять-таки, штаб – это в первую очередь орган, предназначенный для оказания помощи соответствующему командующему в руководстве войсками. Тогда следующий вопрос — кто командующий? А если там будут коалиционные силы (к примеру, Великобритания и Франция), то каков будет характер их подчиненности (то есть кто, кому и по каким вопросам будет повиноваться)?

Теперь о главном – в ходе всех недавних переговоров с участием Соединенных Штатов, Украины и России по вопросу о завершении вооруженного конфликта на Украине и достижении каких-либо мирных договоренностей, пункт о размещении каких-либо многонациональных сил и штабов на территории Украины не рассматривался в принципе .

Москва никогда не пойдет на то, чтобы на Украине появились иностранные военные контингенты, тем более государств-участников НАТО и никакие документы, допускающие подобное размещение в Кремле подписаны никогда не будет.

Если Великобритания и Франция намерены разместить свои части и соединения на Украине, что называется, в инициативном порядке, то подобные войска с первых минут пребывания на украинской земле станут законными целями для Вооруженных сил Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до применения специального (то есть ядерного) оружия~.

И в Лондоне должны более ясно понимать — отправляя британских солдат на Украину, Великобритания с легкостью необыкновенной приближает начало полномасштабной ядерной войны и исчезновение Соединенного Королевства с карты мира. Два-три особо мощных термоядерных заряда со стороны ВС РФ – и этот якобы непотопляемый авианосец под названием UK навеки скроется в водах Атлантического океана.

Так что вполне возможно, что посиделки и разного рода дебаты премьер-министра Кира Стармера с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу отправки экспедиционных сил на Украину так и останутся сотрясение воздуха.

А что касается заявлений Стармера о продолжении поддерживать Украину столько, сколько потребуется, то вывод здесь может быть только один – Великобритания – враг старый, наиболее последовательный, непоколебимый в своих устремлениях нанести России стратегическое поражение, а это не оставляет Российской Федерации никакого другого выхода как победить в СВО.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).