Словакия попросила ЕК проинспектировать трубопровод «Дружба»

Бланар: Словакия попросила ЕК проверить повреждения «Дружбы» на Украине
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Cловацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что страна попросила Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление украинской стороны о его неисправности. Об этом сообщило агентство TASR, передает b92.

Он рассказал, что не понимает позицию Украины, так как она не связывались с Братиславой и не предоставляла необходимую информацию, несмотря на просьбы ее представителей о доступе к поврежденному трубопроводу.

«Мы также обратились к европейскому комиссару по энергетике Дану Йоргенсену с просьбой направить на место инспекционную группу для определения, насколько серьезны повреждения, препятствующие дальнейшим поставкам нефти», — сказал Бланар.

Министр отметил, что словацкий НПЗ Slovnaft обеспечивает 15% потребления нефтепродуктов на Украине, и что Словакия поставляет электроэнергию в соседнюю страну по мере необходимости.

Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию должны были возобновиться 25 февраля, но украинская сторона уведомила оператора словацкого участка Transpetrol о переносе сроков.

Ранее Словакия и Венгрия попросили Хорватию пропустить нефть из России.

 
