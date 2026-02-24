Юрий Лоза «в мучениях» посмотрел «Кракен» с Петровым

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале раскритиковал фильм Николая Лебедева «Кракен».

Лоза заявил, что «в мучениях» посмотрел картину. Он подчеркнул, что бюджет фильма был потрачен бездарно. По словам артиста, на продакшн «Кракена» ушло 1 млрд 200 млн рублей.

По словам Лозы, в картине множество пошлых штампов. Певец также возмутился актерской работой Александра Петрова, который сыграл в фильме главную роль. Он уверен, что актер нереалистично показал капитана судна.

«Ну какой Петров капитан подводной лодки? Я сиживал за одним столом с настоящими капитанами и могу вас уверить – выглядят они совсем не так. По сказочности происходящего сюжет «убирает» всю подобную иностранную продукцию, рядом с ним «Годзилла» – психологический триллер. Осьминог размером со стадион «Динамо», которого даже компьютерщики не смогли толком нарисовать, спал себе под Северным полюсом», – заявил музыкант.

«Кракен» – это фильм-катастрофа про схватку российских подводников с морским чудищем. Главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Диана Пожарская и Виктор Добронравов.

Ранее Юрий Лоза ответил, кто не заслуживает поздравления с 23 февраля.