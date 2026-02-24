«Моряки не хотят умирать за Израиль». Почему авианосец США утонул в фекалиях

Направленный угрожать Ирану флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford столкнулся с серьезными неполадками канализационной системы, которая забивается в среднем раз в день, сообщает The Wall Street Journal. Из-за этого сточные массы затапливают туалеты, а членам экипажа приходится стоять в очередях более 45 минут. В соцсетях предполагают саботаж со стороны моряков, недовольных длительным 8-месячным походом без увольнений на берег и перспективой участвовать в операции против Исламской Республики. Авианосец встал на ремонт на Крите, а в это время в США признают, что ресурсов для продолжительной кампании против Тегерана недостаточно.

Флагманский авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, направленный в Средиземное море на фоне усиления американских сил на Ближнем Востоке, затопило фекалиями из-за неполадок в канализационной системе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Канализационная система авианосца Gerald R. Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из примерно 650 туалетов на борту, испытывала проблемы во время развертывания, в среднем около одного вызова технической службы в день», — пишет газета со ссылкой на представителей ВМС.

Представители ВМС утверждают, что «ситуация улучшается» и проблемы с канализацией «не повлияли на способность авианосца выполнять свою миссию».

Однако в соцсетях продолжают распространяться видео, на которых из туалетов льются сточные массы, затопляя уборные.

Потенциальный саботаж

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает более 4,6 тыс. человек, а на всего на корабле расположены около 650 туалетов. С нынешними проблемами с канализацией на корабле, среднее время очереди в туалет составляет более 45 минут, сообщает WSJ.

Починить канализацию в море нельзя, и авианосцу придется направиться на ремонтные работы. Газета Proto Thema 23 февраля сообщила, что USS Gerald R. Ford прибыл на базу США в бухте Суда на острове Крит и пробудет там до 27 февраля.

При этом ряд экспертов утверждает, что причиной проблем с канализацией на USS Gerald R. Ford мог стать саботаж со стороны экипажа, недовольного длительным походом без увольнений на берег и потенциальное участие в военной операции против Ирана.

Так об этом в соцсети X сообщил американский консервативный подкастер и блоггер Стью Питерс.

«Моряки на авианосце USS Gerald Ford намеренно забивают канализацию футболками и носками, потому что не хотят сражаться и умирать за Израиль»,

— написал он.

Ранее газета WSJ также отмечала, что по крайней мере в одном из случаев поломки канализации было установлено, что причиной стало то, что один из моряков опустошил в унитаз пакет с мусором.

Схожую точку зрения выразил и блоггер Майк Пенович.

«Обычно срок развертывания американских авианосцев составляет шесть месяцев. Авианосец Gerald Ford находился в море уже в течение 8 месяцев, когда ему было приказано направиться к побережью Израиля. По имеющимся данным, экипаж недоволен. Боевой дух находится на самом низком уровне», — написал он в X.

Подготовка к удару по Ирану

Ранее газета The New York Times сообщила, что флагманский авианосец USS Gerald Ford будет переброшен на Ближний Восток с кораблями сопровождения на фоне усиления военного присутствия США у границ Ирана.

США уже направили авианосец Abraham Lincoln в Персидский залив, а по данным WSJ еще один авианосец George HW Bush, получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке.

Британская газета Financial Times 24 февраля сообщила, что по оценке израильской разведки, на данный момент у США хватит боеприпасов и ракет лишь на 4–5 дней интенсивных бомбардировок Ирана или примерно на неделю операций меньшей мощности.

По словам источника газеты в Израиле, даже прибытие второй авианосной ударной группы во главе с USS Gerald R. Ford к концу недели существенно не повлияет на баланс сил.

Издание также пишет, что представители администрации Трампа предупреждали о вероятном ответе Тегерана: в случае удара США Иран может атаковать американские базы на Ближнем Востоке, а также объекты союзников и энергетическую инфраструктуру. Летом 2025 года, во время 12-дневного конфликта с Израилем, Иран уже наносил удары по базам США в Катаре и Ираке в ответ на действия Вашингтона.

Недовольство Трампа

В свою очередь американский телеканал CBS News сообщил, что Трамп крайне недоволен докладами своего окружения о том, что у США недостаточно сил на продолжительную военную кампанию против Ирана.

По данным источников канала, Трампу сообщили, что возможности провести такую же молниеносную операцию против иранского руководства как недавний захват Николаса Мадуро в Венесуэле нет. При этом даже ограниченные удары по иранским позициям приведут к расширению конфликта на весь Ближний Восток.

Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social опроверг сообщения СМИ о том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступил против вступления в войну с Ираном.

«Генерал Кейн, как и все мы, не хочет войны, но, если будет принято решение о военном вмешательстве против Ирана, он считает, что победа будет легкой. Он хорошо знает Иран, поскольку руководил операцией «Полуночный молот», нападением на иранскую ядерную программу. Эта программа больше не существует, она была разнесена в щепки нашими великолепными бомбардировщиками B-2», — написал Трамп.

Президент США снова повторил, что если власти Ирана не заключат с ним сделку «это будет очень плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа».

Источник CBS News, что несмотря на объективный анализ от военных планировщиков, Трамп продолжает требовать от них варианты нанесения «сокрушительного удара», который должен принудить Тегеран принять условия США на переговорах.